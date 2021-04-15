В Томской области пожарные спасли 3 человек из горящего дома

15 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 15 апреля, в городе Асино загорелся частный жилой дом с надворными постройками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул.Щорса поступило в 4.48. К приезду первого подразделения горел бурсовой гараж, огонь перекинулся на крышу бревенчатого дома. Через окно пожарные спасли хозяйку дома с сыном и ее брата, которого выносили на руках – мужчина по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться.

Возгорание было ликвидировано в 6.21. Его площадь составила 218 кв. метров. В результате сгорела веранда, обгорела обрешетка крыли дома, снаружи обгорела стена со стороны веранды. Также сгорела обрешетка крыши гаража, внутри и снаружи обгорели стены, внутри обгорели автомобили Ока, Mazda 6 и Volkswagen Passat.

На месте работали девять человек и три единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

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