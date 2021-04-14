Инвестиции «Газпромнефть-Востока» развивают потенциал отдаленных северных районов

14 апреля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» и главы трех районов Томской и Омской областей подвели итоги социально-экономического сотрудничества в 2020 году. На средства, выделенные по программе социальных инвестиций «Родные города», были отремонтированы школы, детские сады, спортивный зал и котельная.

Автономные месторождения «Газпромнефть-Востока» находятся в Каргасокском и Парабельском районах Томской области, а также Тарском районе Омской области. Начиная с 2007 года предприятие оказывает ежегодную поддержку территориям своей деятельности.

В прошлом году в Парабельском районе проведен капитальный ремонт центральной котельной. Были разработаны инженерные решения, которые позволили сохранить здание. Так, было дополнительно построено резервное топливное хозяйство и заменены котлы, изношенные на 90%. Котельная является важным производственным объектом для села, отапливая социальные учреждения.

Александр

Карлов глава Парабельского района Томской области Мы признательны нашим давним и добрым партнерам – нефтяникам из «Газпромнефть-Востока» за то, что они не остались равнодушными и помогли нам войти в зиму с хорошо отремонтированной котельной. Эта холодная зима показала, что обновленный объект работает в штатном режиме, всем было тепло, уютно и комфортно. Мы гордимся нашими добрыми взаимоотношениями, которые длятся более 13 лет.

В Каргасокском районе сделан капитальный ремонт в доме детского творчества. Здесь в разных группах и кружках занимается более 500 детей. В здании были заменены системы электропроводки, водоснабжения, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации.

Андрей

Ащеулов Глава Каргасокского района Дом творчества – одно из немногих мест в нашем поселке, где юные каргасоксцы в возрасте от 5 до 18 лет могут учиться музыке и рисованию, пробовать свои силы в сочинительстве и прикладном искусстве. Однако, развивая творческий потенциал детей, мы не должны забывать о комфортных бытовых условиях. Благодаря поддержке нефтяников мы, по сути, создали новый досуговый центр, которым можно гордиться.

9 школ и детских садов были отремонтированы в Тарском районе Омской области. В них заменили деревянные окна на пластиковые, утеплили фасады, отремонтировали крыши зданий, спортивный зал и пешеходную дорожку одной из школ, предусмотрев потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Большой радостью для тарских ребят стал ремонт спортзала в вечерней школе, где ремонтные работы проводились на протяжении многих лет.

Евгений

Лысаков глава Тарского муниципального района Омской области Мы всеми силами стараемся приблизить возможности наших детишек к тем, что есть у их ровесников в крупных городах. Поэтому ремонт спортзала в школе стал для нас первостепенной задачей. «Газпромнефть-Восток» помог реализовать наши планы, на которые нам долгое время не хватало средств. Теперь дети могут осваивать азы скалолазания, ведь в спортзале есть стена для начинающих альпинистов. Радостно, что уроки физкультуры снова стали любимыми для наших школьников.

– За 13 лет сотрудничества мы выстроили деловые и конструктивные отношения с региональными властями. Это позволяет нам максимально эффективно реализовывать инвестиционные проекты, зная о самых актуальных проблемах территорий, – сказала Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

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