Томичей приглашают на финал конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+

14 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 27 апреля, в Томском областном Театре драмы пройдет финал регионального «Конкурса зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+ “Настоящая женщина”».

«Проект способствует самореализации женщин и направлен на создание сообщества социально активных женщин среднего и старшего поколения», — рассказывают организаторы.

Мероприятие проводится уже в третий раз и включает в себя несколько этапов. В рамках подготовки к финалу томички принимают участие в танцевальных и спортивных тренировках, учатся дефилировать.

Конкурсантки приняли участие в экскурсии по частному музею «Профессорская квартира»

Конкурсантки участвуют в мастер-классах по сценической речи, актёрскому мастерству и групповых психологических тренингах. Кроме того, посещают экскурсии и встречаются с интересными людьми.

Участницы конкурса побывали на экскурсии в музее Дома Радио

Финалом конкурса станет гала-концерт, на котором жюри выберет трех победительниц. А интернет-голосование определит, кто получит приз зрительских симпатий.

Мероприятие пройдет в Театре драмы (пл. Ленина, 4), начало мероприятия в 19.00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Ежегодный Конкурс зрелости, грации и интеллекта для женщин 55+ является одним из основных мероприятий проекта «Настоящая Женщина», который реализуется в рамках движения «Активное долголетие» автономной некоммерческой организацией «Сообщество «Настоящая Женщина».

Конкурс проходит при поддержке Координационного Совета женщин при Мэре города Томска, Пенсионного Фонда Томской области, управления информационной политики и общественных связей Администрации города Томска, общественных организаций и предпринимателей.

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