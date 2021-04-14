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Томская больница скорой медицинской помощи вернулась к работе по профилю

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Сегодня, 14 апреля, в томской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) начали принимать пациентов по профилю «травматология и нейрохирургия». Также возобновлена плановая и экстренная медицинские помощи по «скорой» и по самообращению жителей Томска и районов области, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«С утра мы уже приняли первых восемь пациентов, поступивших по скорой», - сообщил главный врач БМСП Олег Попадейкин.

На сегодняшний день действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра. Для пациентов с COVID-19 и пневмонией предусмотрены 904 койки, из них свободны 245.

Ранее сообщалось, что респираторный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи перестал принимать пациентов с коронавирусом в начале апреля.

Напомним, больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в респираторный госпиталь 12 октября 2020 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В работе госпиталя было задействовано боле 500 сотрудников, за весь период медики приняли 2 008 пациентов.

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