В Томске завершил работу респираторный госпиталь в больнице скорой медпомощи

2 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Респираторный госпиталь, развернутый на базе томской больницы скорой медицинской помощи перестал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, медучреждение готовится к работе по основному профилю.

«Пациенты нашего стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В учреждении проводятся завершающие мероприятия по обработке и дезинфекции оборудования и помещений», — сообщил главный врач БСМП Олег Попадейкин.

С середины апреля больница возобновит плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «травматология и нейрохирургия».

Напомним, больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в респираторный госпиталь 12 октября 2020 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 445 случаев заболевания коронавирусом. 30 350 заболевших выздоровели.

Также ранее сообщалось, что действующий в Томской области режим ограничений продлен до 30 апреля включительно.

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