На трассе под Томском насмерть сбили пешехода

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 13 апреля, в Томском районе под колеса Volkswagen Jetta попал мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.50 на 86 километре трассы «Сибирь». Здесь 41-летняя женщина-водитель совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Световозвращающих приспособлений на его верхней одежде пешехода не было.

От полученных травм мужчина-пешеход погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.

Всех, кто располагает информацией и личности погибшего и сведениями о произошедшем ДТП просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону 795-254.

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