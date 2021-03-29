На трассе под Томском насмерть сбили пешехода
14 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 13 апреля, в Томском районе под колеса Volkswagen Jetta попал мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 23.50 на 86 километре трассы «Сибирь». Здесь 41-летняя женщина-водитель совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Световозвращающих приспособлений на его верхней одежде пешехода не было.
От полученных травм мужчина-пешеход погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.
Всех, кто располагает информацией и личности погибшего и сведениями о произошедшем ДТП просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону 795-254.
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