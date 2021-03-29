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На трассе под Томском насмерть сбили пешехода

Происшествия, Томские новости, авария ДТП сбили пострадал сводка происшествий попал под колеса жесть Томска На трассе под Томском насмерть сбили пешехода

Вчера вечером, 13 апреля, в Томском районе под колеса Volkswagen Jetta попал мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.50 на 86 километре трассы «Сибирь». Здесь 41-летняя женщина-водитель совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Световозвращающих приспособлений на его верхней одежде пешехода не было.

От полученных травм мужчина-пешеход погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.

Всех, кто располагает информацией и личности погибшего и сведениями о произошедшем ДТП просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону 795-254.

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