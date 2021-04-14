В Томске откроется выставка «Сибиряки вольные и невольные» в новом прочтении

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 14 апреля, в 15.00 в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75) открывается выставка «НОВАЯ ЖИЗНЬ. Сибиряки вольные и невольные».

Как сообщают организаторы, томичей ждет реэкспозиция известной выставки о переселенцах в Сибирь. Главные герои проекта — простые сибиряки. Большая часть современных жителей Сибири — потомки переселенцев. С конца XVI века из Европейской России в Сибирь приводили жизненные пути людей разных национальностей, сословий и религий. Кто-то переселялся сам, на свой страх и риск, кто-то — при поддержке государства. Были тут и невольные переселенцы — с XVII столетия по ХХ век Сибирь была местом ссылки.

«Вы увидите ещё больше подлинных предметов крестьянского быта и ещё больше личных историй. На открытии для вас проведёт авторскую экскурсию куратор выставки Татьяна Назаренко, а также вы увидите сцену из жизни переселенцев», — сообщают организаторы.

Выставка открывается при поддержке Департамента по культуре Администрации Томской области.

Проект «Сибиряки вольные и невольные» существует с 2013 года. Выставка и сайт были созданы при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина. На сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные» любой человек, личная или родовая судьба которого связана с Сибирью, может рассказать о себе, своих предках или том месте, в котором он родился, рос, с которым связаны особо дорогие сердцу воспоминания. История большой страны складывается из истории людей.

Подробнее о проекте «Сибиряки вольные и невольные» можно узнать здесь.

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