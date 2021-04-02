18+
18+

Бывшего главу цыганской общины Томска уличили в продаже героина

Криминал, Томские новости, уголовное дело задержали арестовали наркотики цыгане героин Бывшего главу цыганской общины Томска уличили в продаже героина

В Томске полицейские задержали бывшего главу цыганской общины и его сообщника, подозреваемых в продаже героина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали факт сбыта запрещенных веществ через посредника. Подельник получил от покупателя меченые купюры, которые впоследствии были изъяты у 63-летнего бывшего главы цыганской общины, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Также в доме подозреваемого были обнаружены травматический пистолет, предположительно переделанный под стрельбу боевыми патронами, и один патрон калибра 7,62 мм. В бардачке автомобиля полицейские изъяли другой пистолет, по внешним признакам являющийся боевым. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу.

В сообщении уточняется, что подозреваемый подключал к сбыту наркотиков членов своей семьи. Его жена, два сына, племянник и племянница, родной брат и три снохи были ранее задержаны полицейскими за наркопреступления и сейчас отбывают наказания в исправительных учреждениях.

По данному факту в отношении подозреваемого и его подельника возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ.

В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 30 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 апреля 2021
Томские новости

Томички взяли шесть наград на чемпионате и первенстве Сибири по бодибилдингу

26 марта 2021
Томские новости

Бывший глава департамента здравоохранения Александр Холопов возглавил томскую медсанчасть №2

17 марта 2021
Томские новости

Томичка стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show

8 апреля 2021
Томские новости

«Ростелеком. Ключ»: как мобильное приложение помогает томичам

23 марта 2021
Томские новости

Губернатор продлил полномочия руководителя томской ОЭЗ и объявил о её перезагрузке

6 апреля 2021
Томские новости

Суд ввел наблюдение на Томском заводе светотехники по заявлению ФНС

12 апреля 2021
Томские новости

Томские ученые вместо с коллегами из 5 стран будут изучать цикл углерода в Сибири и Африке

18 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle