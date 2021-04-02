Бывшего главу цыганской общины Томска уличили в продаже героина

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске полицейские задержали бывшего главу цыганской общины и его сообщника, подозреваемых в продаже героина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали факт сбыта запрещенных веществ через посредника. Подельник получил от покупателя меченые купюры, которые впоследствии были изъяты у 63-летнего бывшего главы цыганской общины, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Также в доме подозреваемого были обнаружены травматический пистолет, предположительно переделанный под стрельбу боевыми патронами, и один патрон калибра 7,62 мм. В бардачке автомобиля полицейские изъяли другой пистолет, по внешним признакам являющийся боевым. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу.

В сообщении уточняется, что подозреваемый подключал к сбыту наркотиков членов своей семьи. Его жена, два сына, племянник и племянница, родной брат и три снохи были ранее задержаны полицейскими за наркопреступления и сейчас отбывают наказания в исправительных учреждениях.

По данному факту в отношении подозреваемого и его подельника возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.228.1 УК РФ.

В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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