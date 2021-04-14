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С начала года 3 томича стали миллионерами, выиграв в лотерею

Томские новости, почта лотерея выиграли выигрышный билет проиграли гослото С начала года 3 томича стали миллионерами, выиграв в лотерею

В первом квартале 2021 года три томича стали миллионерами после покупки лотерейных билетов в почтовых отделениях, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Всего с начала года томичи приобрели более 45 000 выигрышных лотерейных билетов, распространяемых под брендом «Столото». Суммарный фонд их выигрышей составил 8,2 млн рублей. В целом по стране клиенты Почты России с января по апрель выиграли 1,668 млрд рублей в государственные лотереи.

Среди лотерейных победителей-клиентов Почты России за I квартал 2021 года появилось 217 миллионеров по всей стране, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Список самых удачливых регионов возглавила Москва: здесь появились 17 лотерейных миллионеров. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (16), Московская и Свердловская области (10 и 9), Краснодарский край (8).

В сообщении отмечается, что пока в 2021 году на почте больше всего повезло жителю Тамбовской области: он выиграл 3 млн руб. в государственной лотерее «6 из 36».

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