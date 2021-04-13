Пять томских ресторанов ввели в меню инновационное растительное мясо

13 апреля 2021 / На правах рекламы

11 апреля в ресторане VELVET прошла дегустация блюд из растительного мяса от «Еды будущего» — проекта акционеров белгородской ГК «ЭФКО». На ужине представили четыре сета: азиатские спринг-роллы с фаршем, итальянские равиоли с трюфельным соусом и конкильони под томатным соусом. Блюда из хайбиф фарша в нашем городе приготовили впервые. Завершил дегустацию уже знакомый томичам хайбургер со специальной растительной котлетой.

Сибирь активно включилась в тему растительного питания. Продукция Hi! – от английского Healthy Innovation, «здоровые инновации» – в числе первых в стране появилась в ресторанах Омска и Томска и уже представлена в пяти заведениях нашего города: Santa Monica, «Мама, я дома», «А мы тут плюшками балуемся», «Ребро». Теперь к ним присоединяется и VELVET.

«Мы решили добавить в наше меню растительное мясо, потому что мир развивается, –рассказывает шеф-повар Егор Ульяничев. – Ресурсы для производства еды не успевает расти за количеством населения. Ученые прогнозируют, что лет через 10 мы почувствуем дефицит еще острее. Растительное мясо — прекрасная альтернатива, которая может реально заменить мясо животного происхождения. Когда я впервые попробовал хайбургер, понял, что эта история почти не отличается по вкусу от говядины. Разницу почувствует только очень искушенный человек, но я пока таких не встречал».

Как отмечают в «ЭФКО», главный вызов растительной еды — это вкус. Массовый потребитель не готов пойти на компромиссы, поэтому разработчикам была поставлена задача максимально близко воссоздать вкус бабушкиной мясной котлеты.

В процессе разработки команда «Еды будущего» проводила еженедельные дегустации, а также слепые дегустации среди профессионалов рынка общественного питания. Проверку в сравнении вкусов продукт «ЭФКО» прошел и в VELVET. «Когда пробуешь этот фарш, никогда бы не подумали, что это какое-то нестандартное мясо», — поделились с «Томским обзором» гости дегустации.



Интерес «ЭФКО» к растительному мясу появился больше двух лет назад. В разработку пилотных образцов инвестировали более 100 млн рублей. Так в сентябре 2020 года на рынке появились растительные котлеты и фарш «Hi!». Сейчас «ЭФКО» уже расширяет ассортимент растительных альтернатив мяса: технологи компании завершают разработку наггетсов и шницелей.

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