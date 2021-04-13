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В Томске пройдет ярмарка вакансий для желающих работать в индустрии общественного питания

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В четверг, 15 апреля, с 11 до 13 часов в Кадровом центре «Работа России» (пр. Фрунзе. 103, 1 этаж) пройдет ярмарка вакансий индустрии общественного питания.

Как сообщают организаторы, на ярмарке будут предложены рабочие места в таких заведениях, как кафе «Гости», кондитерская «Торта», пекарня «Пирога», сеть кофеен «Буланже», «Сибирские блины», «Панда Ресторантс», ресторан «54А4», ресторан «Снегири», кафе «Супкультура», кафе «Jam», кафе «СчастьеЕсть», семейный ресторан «ИТАLY», кафе «Вышка», «Примо Пиано», ресторан «Пряности и Радости», трактир-ресторан «Вечный зов», кафе-кондитерская «Клаус», «Компания Эскимос», «Лента» и «Студия Вкуса «Лофт»».

Работодателями предложены вакансии шеф-повара, курьера, кондитера, пекаря, официанта, администратора, кассира, оператора линии производства мороженого и многие другие. Соискатели без опыта смогут пройти обучение и стажировку на производственных площадках.

На ярмарке можно будет получить консультацию от специалистов Кадрового центра «Работа России» по профориентации, профессиональной подготовке, и сразу на месте составить резюме.

Подать заявку на участие.

Участники мероприятия должны иметь средства индивидуальной защиты.

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