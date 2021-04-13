Томская кондитерская создала выпечку, посвященную деревянному зодчеству

Кондитерская студия Sweet Concept выпустила изделия, вдохновленные деревянной архитектурой Томска. Томичи могут попробовать пирожные с наличниками, а также торты и макароны с изображением томских достопримечательностей.

«Томская деревянная архитектура славится своими элементами декора — кружевами, наличниками. И нам захотелось как-то обыграть это, поделиться эмоциями от восхищения и любви к Томску! К тому же, это некоторое возвращение к корням. Мы позиционируем себя кондитерской европейского формата, а привнесение частички любимого города в декор наших десертов и выпечки возвращает нас к корням и напоминает нам, о родном городе, доме, в котором мы выросли», — отметил шеф-кондитер, основатель студии Sweet Concept Александр Коваль.

По его словам, когда уже была разработана пасхальная коллекция, к ней было решено добавить набор макарон с видами Томска.

«Мы искали интересные рисунки и через друзей вышли на Галину Сорокину Нам так понравились её акварельные скетчи, что мы решили предложить ей сотрудничество, — рассказывает Александр Коваль. — Галина с радостью откликнулась на нашу идею. Мы сделали сканы, обработали получившиеся изображения, отработали печать. И результат нас удовлетворил».

В кондитерской отмечают, что большая часть тематической выпечки и десертов выпускается непосредственно к праздникам — Пасхе или Новому году. Однако в Sweet Concept планируют ввести некоторые позиции в постоянный ассортимент. Но они будут представлены в несколько измененном оформлении. В кондитерской заверяют, что элементы декора с томскими мотивами в их ассортименте обязательно будут.

Фото: предоставлено кондитерской Sweet Concept

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