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У томского управления ФАС новый руководитель

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Накануне, 12 апреля, новым руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области назначен Вадим Алиев, сообщает пресс-служба ведомства.

Вадим Алиев приступил к работе в Томском УФАС России в ноябре 2020 года в должности заместителя руководителя. С 11 марта 2021 года он стал временно исполняющим обязанности руководителя Томского УФАС России в связи с тем, что прежний руководитель Управления Владимир Шевченко покинул свой пост в связи с достижением предельного максимального возраста пребывания на государственной гражданской службе.

До назначения в Томск Вадим Алиев работал в должности заместителя руководителя Башкортостанского УФАС России. В его послужном списке работа в трех территориальных органах Федеральной антимонопольной службы с 2014 года.

В 2014 году Вадим Алиев окончил Уральский федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2018 году - Уральский государственный юридический университет по направлению «Юриспруденция».

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