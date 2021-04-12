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В конце апреля Red Wings Airlines запустит авиарейс Екатеринбург — Томск — Улан-Удэ

Путешествия, Томские новости, вокзал полеты перелеты летать из Томска в Екатеринбург Томск - Улан-удэ В конце апреля Red Wings Airlines запустит авиарейс Екатеринбург — Томск — Улан-Удэ

Авиакомпания Red Wings Airlines 25 апреля запускает авиарейс Екатеринбург — Томск — Улан-Удэ. Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Вылеты будут проходить по следующему расписанию:

Время для каждого аэропорта местное.

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании Red Wings, а также в авиакассах города.

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