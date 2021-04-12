В конце апреля Red Wings Airlines запустит авиарейс Екатеринбург — Томск — Улан-Удэ

12 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания Red Wings Airlines 25 апреля запускает авиарейс Екатеринбург — Томск — Улан-Удэ. Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Вылеты будут проходить по следующему расписанию:

Отправление из Екатеринбурга в 00:50, прибытие в Томск в 05:15

Отправление из Томска в 06:15, прибытие в Улан-Удэ в 09:40

Отправление из Улан-Удэ в 10:40, прибытие в Томск в 12:25

Отправление из Томска в 13:25, прибытие в Екатеринбург в 14:05

Время для каждого аэропорта местное.

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте Аэропорта ТОМСК в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании Red Wings, а также в авиакассах города.

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