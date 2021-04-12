В томском арт-пространстве «Залиша» открылась новая выставка

Томский Обзор / Фото: 12 апреля 2021 // Фото: instagram.com/zalisha_art/

На прошлой неделе в Томске в арт-пространстве «Залиша» (пр. Ленина, 50) открылась выставка изделий из керамики, пластика, сумок ручной работы и игрушек, сообщают организаторы.

В экспозиции представлены игрушки, выполненные в технике пэчворк, керамические воины, расписанные вручную сумки, керамика студии La Casa Ceramica, а также украшения из бисера и кожи.

«Новая выставка посвящена мастерам и их изделиям, тому, насколько разнообразным может быть творчество! Работы отбирали по своему вкусу на этот раз, что нашло отклик в наших сердцах, — рассказывают организаторы. — Работы участвуют совершенно разные! На выставке представлены изделия более 10 мастеров, и авторы продолжают писать нам с желанием попасть на выставку».

Экспозиция будет работать до 20 апреля. Посетить её можно каждый день, кроме воскресенье, с 10.00 до 20.00. Сколько заплатить за посещение гости решают самостоятельно.

Напомним, создатели томской студии La Casa Ceramica два года назад выиграли грант на право аренды помещения в томском Доме офицеров. В феврале здесь прошло первое мероприятие — выставка-продажа работ керамистов. После организаторы планировали создать на территории помещения арт-пространство «Залиша». Затем они предложили творческим людям Томска выставить на здесь свои работы.

Фото: instagram.com/zalisha_art

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