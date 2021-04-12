Томский ТЮЗ отметит день рождения премьерой документального фильма и читкой

12 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В пятницу, 16 апреля, томский Театр юного зрителя отметит день рождения. Томичей ждет онлайн-премьера документального фильма о ТЮЗе, снятого заслуженным деятелем искусств Юлией Ратомской. На следующий день в новом сценическом пространстве ТЮЗа пойдёт читка первой пьесы, с которой началась его история, сообщает пресс-служба театра.

Как уточняют в пресс-службе театра, фильм охватывает разные периоды жизни ТЮЗа, его готовили к юбилею театра, однако премьеру пришлось отложить на год. Увидеть её можно будет 16 апреля на Youtube-канале Томского ТЮЗа, ссылка будет доступна без ограничений.

В субботу, 17 апреля, в 17.00 в новом сценическом пространстве ТЮЗа, возникшем недавно в фойе, пройдёт читка культовой пьесы, с которой началась история театра. Событие носит название «Дальше: Читка. С.К.Н.К.Т.», в составе участников есть актёры, игравшие в первом спектакле Томского ТЮЗа. Ставит читку режиссёр Дмитрий Гомзяков. Билеты уже в продаже.

Предполагается, что читка станет частью большого спектакля-проекта «Дальше», его реализуют артисты театра, режиссёр Дмитрий Гомзяков, художник Евгений Лемешонок, художник по свету Игорь Фомин. Премьера спектакля «Дальше» запланирована на 29 апреля, однако, работу над ним сопровождают и другие события.

«Весь мир прошёл точку невозврата, оказавшись одновременно в глобальной изоляции и в безграничном пространстве обмена знаниями, впечатлениями, идеями. Что же дальше? Об этом рассуждают в спектакле», — объясняют в пресс-службе ТЮЗа.

Проектом эта работа стала, как только команда осознала, что и спектаклем вопрос не исчерпать. В дополнение к ней идёт серия встреч с активными «строителями» нового будущего, чтобы проговорить с ними то, что будет дальше с образованием и наукой, технологиями и искусством, с финансами и личным развитием. Все встречи будут проходить в пространстве «Зеленая Улица» (ул. Усова, 4). Участие бесплатное, однако из-за ограниченного числа мест нужно пройти регистрацию.

Первая встреча пройдёт уже 13 апреля в 19:00. Об образовании будущего и о том, как изменится школа, будем говорить с Ольгой Марьясовой, экспертом по образованию, организатором Фестиваля для родителей #SchoomilyFEST2021 «ПАПА МОЖЕТ ВСЁ» на SCHOOMILY. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. Аналогичные ссылки на остальные встречи вскоре появятся в официальных соцсетях театра.

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