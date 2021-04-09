«Северный ветер» возобновит прямые авиарейсы Санкт-Петербург — Томск

9 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «Северный ветер» с 26 апреля возобновляет полеты по маршруту Санкт-Петербург — Томск — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Решение о переходе авиарейса на регулярную основу связано с высоким спросом на прямой перелет из Томска в Санкт-Петербург в новогодние праздники.

Прямые рейсы из Томска в аэропорт «Пулково» будут выполняться по следующему расписанию (время для каждого аэропорта местное):

Вылет из Санкт-Петербурга в 00:25, прибытие в Томск в 08:30;

Вылет из Томска в 09:35, прибытие в Санкт-Петербург в 10:05;

С датами вылета можно ознакомиться на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе Расписание.

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании «Северный ветер», а также в авиакассах города.

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