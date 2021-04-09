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Томская область получит дополнительно 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

Город, Социальная сфера, Томские новости, расселение аварийного жилья жилье покупка квартир Томская область получит дополнительно 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области на предоставление финансовой поддержки для переселения людей из аварийного жилья в 2022–2023 годах. В рамках проекта «Жилье и городская среда» регион получит из федерального бюджета 687,99 млн рублей. Еще 92,95 млн рублей регион добавит из своей казны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы продолжаем „добывать“ в федеральных министерствах и ведомствах средства для решения главных проблем людей. Расселение аварийного жилья для нашего Томска одна из приоритетных задач, и мы решаем ее опережающими темпами, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Благодаря дополнительной поддержке федерального центра и нашему вкладу, в 2022–2023 годах из трущоб в новые комфортные квартиры переедут еще 1 138 томичей — 428 семей!».

В программу расселения аварийного жилья по национальному проекту в Томской области вошли Асиновский и Чаинский районы, где расселение было завершено в 2019-м, а также Каргасокский и Томский районы, где программа была исполнена в 2020-м. В Томске расселение аварийного жилья по национальному проекту началось в 2019 году и должно быть завершено в 2023 году. Всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете Томской области предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.

Расселение аварийного жилья проходит в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». По национальному проекту расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что депутаты томской облдумы приняли законопроект, позволяющий исполнительный орган направлять и получать средства на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, домах блокированной застройки, а также на строительство жилья.

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