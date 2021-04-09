Томская область получит дополнительно 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области на предоставление финансовой поддержки для переселения людей из аварийного жилья в 2022–2023 годах. В рамках проекта «Жилье и городская среда» регион получит из федерального бюджета 687,99 млн рублей. Еще 92,95 млн рублей регион добавит из своей казны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы продолжаем „добывать“ в федеральных министерствах и ведомствах средства для решения главных проблем людей. Расселение аварийного жилья для нашего Томска одна из приоритетных задач, и мы решаем ее опережающими темпами, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Благодаря дополнительной поддержке федерального центра и нашему вкладу, в 2022–2023 годах из трущоб в новые комфортные квартиры переедут еще 1 138 томичей — 428 семей!».

В программу расселения аварийного жилья по национальному проекту в Томской области вошли Асиновский и Чаинский районы, где расселение было завершено в 2019-м, а также Каргасокский и Томский районы, где программа была исполнена в 2020-м. В Томске расселение аварийного жилья по национальному проекту началось в 2019 году и должно быть завершено в 2023 году. Всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете Томской области предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.

Расселение аварийного жилья проходит в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». По национальному проекту расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что депутаты томской облдумы приняли законопроект, позволяющий исполнительный орган направлять и получать средства на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, домах блокированной застройки, а также на строительство жилья.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: