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Власти Томской области получат новые полномочия по расселению «авариек»

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На прошедшем сегодня, 25 марта, заседании Законодательной Думы Томской депутаты в двух чтениях был приняли проект, наделяющий власти региона новыми полномочиями. Теперь исполнительный орган может направлять может получать средства на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, домах блокированной застройки, а также на строительство жилья.

«Конечно, сегодня стоимость квадратного метра, определенная правительством РФ по регионам, гораздо ниже той, что сложилась по рынку. Если мы хотим участвовать в этих федеральных программах мы обязаны будем делать софинансирование, чтобы эту задачу решать», — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов отметил, что законопроект предполагает расширение перечня механизмов, нацеленных на более динамичного расселение аварийного жилья в Томске области и Томске.

«Если раньше у нас был суженый механизм — это предоставление нового жилья, денежная выплата за аварийное жилье, мы предлагаем расширить механизм и еще и строить жилье для расселения аварийщиков», — отметил Сергей Автомонов.

Кроме того, закон дает право заказчику объединить в один госконтракт разработку проектной документации и строительству жилого дома.

«На сегодняшний день цена на первичном рынке достаточно велика и этот механизм строительства жилья Облстройзаказчиком предполагает существенное снижение стоимости для субъекта. Средняя цена по рынку в новостройке — 61 тыс. рублей за квадратный метра. Себестоимость при строительстве — 54 тыс. рублей, — отметил Сергей Автомонов.

Законопроект направлен на реализацию в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной адресной программы по переселению жителей Томской области из аварийного жилья на 2019–2025 годы.

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