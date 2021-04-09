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Юных томичей приглашают на благотворительную дискотеку

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В конце апреля в ночном клубе «РайON» (ул. Красноармейская, 120) пройдет вечеринка для детей и подростков Tik Tok PARTY. Ведущей мероприятия выступит Ирина Теренина.

Гостей ждут световое и лазерное шоу, битбокс и танцы.

«Мы соскучились по мероприятиям, по большим и масштабным. А тут возможность классно провести время. Тик ток в самом тренде, он и задаёт тренды сейчас. Поэтому, тема для ребят ясна и понятна. Будут самые опалые треки и классная программа», — сообщают организаторы.

Все собранные средства будут направлены на приобретение тренажеров для детей-инвалидов в селе Тунгусово.

Мероприятие пройдет 24 и 25 апреля в 12.00 и 15.00 Стоимость билетов 450 рублей, приобрести их можно по ссылке.

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