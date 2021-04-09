В Томске наведут порядок на родниках Университетского озера

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В начале мая в Томске пройдет акция #полезнопутешествуй, в рамках которой волонтеры приведут в порядок родники Университетского озера и Политехнический пруд.

Как уточняют организаторы, субботники состоятся 1 и 2 мая. В это время волонтеры займутся уборкой деревянных чурок со старого тротуара, переносом глины к местам гидроизоляции Политехнического пруда и родников, расчисткой подходов и обеспечением видимости артефактов — водокачки первого городского родникового водопровода в Томске.

«Планируется провести максимальную подготовку к рабочему сезону, а именно обеспечению гидроизоляции Политехнического пруда и прудиков на месте выходов родников (Флоринского, Ботанического, Крылова и Ренкуля). В течение летнего сезона гидрогеолог, отличник разведки недр Александр Дмитриевич Назаров и его помощники продолжат многолетнюю историю по благоустройству уникальной ландшафтно-родниковой зоны в университетском центре города», — рассказывает гид-переводчик, экскурсовод, волонтер проекта «Родники Томска» Элина Михальцова.

Принять участие в акции могут все желающие. Приглашаются как томичи, так и жители близлежащих регионов — им необходимо пройти конкурсный отбор по результатам анкетирования и репоста записи ВКонтакте. Заявки принимаются до 20 марта. На сегодняшний день желание поучаствовать в субботника проявили 13 волонтеров из Москвы, Самары, Владимира и городов, в которых уже есть примеры обустроенных родников. Иногородним участникам предоставляется проживание, питание, культурная программа, памятные сувениры и частичная компенсация транспортных расходов.

«Сезон 2020 года показал огромный интерес жителей к скрытым уголкам родного города и вовлеченность в благоустройство вновь открытой для них территории. Многие томичи после прогулок приходили помогать обустраивать ландшафтно-родниковые зоны», — отметила Элина Михальцова.

Акция реализуется на средства гранта Росмолодежи.

К участию также приглашаются местные предприниматели и организации.

Узнать, как выглядят и благоустраиваются университетские родники можно в нашем материале.

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