Количество студентов в Томске возвращается к «доковидным» показателям

9 апреля 2021 / Пресс-служба ПАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Томский Обзор

Эксперты МТС проанализировали онлайн-активность среди студентов высших учебных заведений Томска и выяснили, что с началом весны в Томск вернулись 70% обучающихся в вузах — в основном из Новосибирской области, Кузбасса и Красноярского края. Остальные 30% — учащиеся из других стран, которым въезд в Россию был разрешен только в конце марта. Об этом в своём Facebook сообщила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

«В главном корпусе Томского Политехнического Университета и в его же студгородке в районе ул. Вершинина жизнь уже „бьет ключом“: судя по анализу интернет-трафика, количество студентов здесь полностью вернулось к „доковидным“ показателям; а в самых любимых молодёжных местах — снова нет свободных столиков. И это замечательно!», — отмечает Марина Фещенко.

Также эксперты проанализировали покупательскую активность. Выяснилось, что наибольшее количество офлайн-покупок томские студенты делают в двух торговых центрах: «Лента» на пл. Южной лидирует в категории продуктов питания, а в «Изумрудном городе» ребята предпочитают обновлять гардероб.

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