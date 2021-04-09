Педофила, напугавшего ребенка в Томске, приговорили к 16 годам колонии

9 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске вынесли обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено судом и следствием, в июле 2020 года 37-летний мужчина, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, увидел гуляющего во дворе мальчика. Он завел ребенка за дом и, не применяя физического насилия, предложил ему совершить действия сексуального характера. Испугавшись, ребенок убежал. В момент преступления злоумышленник находился под административным надзором.

Психолого-психиатрическая судмедэкспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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