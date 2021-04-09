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«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением строительную площадку в Томске

«Ростелеком» предоставил услугу «Комплексное видеонаблюдение» цифровой платформы «Ростелеком. Ключ» застройщику «Сибирские Звезды», который ведет строительство жилого комплекса ROZALUX в Томске на улице Розы Люксембург, 96. В рамках проекта технические специалисты компании установили и настроили наружную видеокамеру на объекте заказчика.

Теперь за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн на сайте компании-застройщика. Федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» предписывает организациям предоставлять открытый доступ к информации потенциальным покупателям и инвесторам.

«Камеры видеонаблюдения на стройплощадках — это конкурентное преимущество и залог доверия клиентов. Дольщики могут ежедневно смотреть за процессом строительства дома как со стационарного компьютера, так и с мобильного устройства. Особенно это удобно, когда вы находитесь в другом городе или стране, понадобится только доступ в интернет. Полгода назад специалисты “Ростелекома” установили восемь камер наружного наблюдения на площадке строящегося дома на улице Водяная, 18а, что позволило организовать контроль над объектом», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. Архив изображений находится в облаке от 7 до 30 суток в зависимости от выбранного тарифа. IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены встроенным сетевым интерфейсом, который передает четкую картинку с помощью цифрового сигнала. Уличные камеры выдерживают перепады температур и способны функционировать в любых погодных условиях, а также снимают в темное время суток.

Получить дополнительную информацию об услуге «Комплексное видеонаблюдение» можно на сайте или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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