Томичам приглашают принять участие в «космическом» конкурсе художественного музея

Томский художественный музей проводит творческий конкурс «Человек и Луна». Он пройдет в дистанционном формате по двум номинациям: «Художественное творчество», «Литературное творчество».

Как сообщают в музее, к участию приглашаются все вне зависимости от возраста и места проживания. Работы принимаются до 25 апреля включительно.

Участникам необходимо придумать интересную историю (рассказ, сказка, эссе, очерк) о картине «Человек с луной» Эльяра Алимирзоева или нарисовать (графика, живопись, цифровой рисунок) собственный сюжет, посвященный спутнику Земли.

Картина «Человек с луной» Эльяра Алимирзоева Фото: Томский художественный музей

Требования к работам и анкету участника смотрите по ссылке. Итоги конкурса и лучшие творения будут опубликованы 3 мая на сайте Томского областного художественного музея. Все победители получат дипломы.

Вдохновиться творчеством талантливых художников можно на тематической выставке «Утро космической эры», одним из экспонатов которой является картина Заслуженного художника Азербайджана, всемирно известного современного живописца Эльяра Алимирзоева. Экспозиция работает в Томском художественном музее до 1 июня 2021 года.

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