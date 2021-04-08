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Обвиняемый в коррупции мэр Томска в суде настаивает на своей невиновности

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Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, не признал вину в суде при рассмотрении дела по существу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Свою вину я не признаю в полном объеме», — сказал Кляйн.

Дело Кляйна в четверг начал рассматривать Советский районный суд Томска.

Мэра обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля Кляйна прооперировали в НИИ онкологии, 2 марта по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

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