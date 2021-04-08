В Томске начинается суд над мэром Иваном Кляйном

8 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

Сегодня, 8 апреля, в Советском районном суде началось слушание дела мэра Томска, обвиняемого в коррупции.

Заседания было назначено на 9.10. Как сообщил журналист Томского Обзора, обвиняемого доставили в суд. Между тем представителей прессы на заседание будут вызывать пофамильно на 10-20 минут. Сделано это из-за ужесточения режима противодействия распространению COVID-19, который с 31 марта утвердил губернатор области Сергей Жвачкин. Доступ в суды теперь возможен только участникам процесса.

«Прокурор утверждает, что Кляйн совершил тяжкое преступление из собственных корыстных интересов», — пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного, после чего неоднократно заявляли о необходимости хирургической операции в НИИ онкологии, ссылаясь на данные медиков.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

25 февраля мэру провели хирургическую операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в томском НИИ онкологии.

2 марта Кляйна по решению суда перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении.

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