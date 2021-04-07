Томских школьников научат уважать чужие интересы в интернете

7 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

В Томской области запустили бесплатный курс «Цифровой этикет для школьников» для учеников 5-11 классов. Их научат грамотно и корректно общаться в сети, отстаивать свои и уважать чужие интересы и границы в интернете, избегать неприятных и опасных ситуаций.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на курсе также расскажут, как уберечь себя от цифрового буллинга, правильно работать с информацией, полученной в интернете, познакомят с основами тайм-менеджмента.

«Идея создать курс появилась в связи с тенденцией цифровизации образования, распространения интернета среди школьников, появилась потребность научить школьников правильно общаться в интернете, как правильно, в принципе, пользоваться источниками поиска информации», — рассказала Томскому Обзору продюсер онлайн-курсов Центра опережающей профессиональной подготовки Вера Терехова. - Если заявки будут приходить от других слушателей, мы с удовольствием этот курс адаптируем под другие категории".

Занятия пройдут в формате онлайн-вебинаров. По окончании обучения участники получат сертификат. Планируются провести лекционные и практические занятия, будет дано домашнее задание, которое проверит эксперт. Вести курс будет эксперт ЦОПП — профессиональный консультант, работающий по собственной наработанной программе.

Записаться на курс можно здесь.

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