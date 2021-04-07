В Томске открылась выставка монет, посвященных темам Великой Отечественной войны

7 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено отделением Банка РФ

Накануне, 6 апреля, в Томской областной библиотеке им.А.С.Пушкина открылась выставка Банка России «Истории Победы». В экспозиции представлены 18 стендов с увеличенными изображениями российских монет, посвященных великим подвигам и важным событиям Великой Отечественной войны.

Как сообщает Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ, каждый экспонат выставки сопровождается небольшой исторической справкой о монете, информацией о весе, ее размере и тираже. Сюжеты, изображенные на выставочных образцах, напомнят о событиях военных лет.

«В металле памятных монет отчеканены имена героев, памятные даты и символы военных лет. Например, на серебряной монете, посвященной 65-летию Победы, запечатлена работа женщин в тылу. В тот тяжелейший период на заводах страны по разным оценкам две трети штата составляли женщины. Сила их духа была настолько велика, что они, не задумываясь, справлялись с огромной физической нагрузкой. Эта тема будет особенно близка томичам, ведь в годы войны на территории Томской области работали 32 эвакуированных предприятия, в том числе девять предприятий оборонной промышленности», — рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

В сообщении отмечается, что первая советская юбилейная монета была изготовлена в 1965 году к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне и отчеканена тиражом почти в 60 млн штук. Всего в России стране выпущено уже более 150 монет с военной тематикой.

С подробным описанием монет можно ознакомиться по ссылке.

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