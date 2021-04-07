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Жители Томской области стали жертвами мошенников при попытке арендовать жилье

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Несколько жителей Томской области попались на уловку мошенников, разместивших в различных группах в социальных сетях рекламу агентства, специализирующегося на подборе квартир и коттеджей для аренды.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, перейдя по ссылке потерпевшие оставляли контактные данные, после чего им поступал звонок. Мошенники убеждали томичей совершить предоплату для получения базы квартир с телефонами собственников, или в счет предоплаты коттеджей.

«Граждане, будучи введенные в заблуждение оформлением сайта, красивыми фотографиями и обещаниями незнакомцев, следовали их указаниям и переводили деньги в сумме около 4 500 рублей, однако обещанного не получали», — говорится в сообщении.

В общей сложности 4 жителя Томской области перевели мошенникам 18 000 рублей.

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