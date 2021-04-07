Сибирский химкомбинат ввел должность замгендиректора по выводу объектов из эксплуатации

7 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) ввело в структуре руководства должность заместителя генерального директора по выводу из эксплуатации и приоритетным направлениям деятельности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Новую должность получил Василий Тинин, последние годы занимавший пост директора программ по выводу из эксплуатации в ТВЭЛ.

Тинин работал в структуре СХК на протяжении 18 лет, прошел путь от лаборанта химико-технологических исследований до директора радиохимического завода.

Ранее сообщалось, что на 2021 год на территории СХК запланировано начало работ по выводу из эксплуатации уран-графитовых реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5, которые были остановлены в 2008 году. Позднее должны начаться работы по выводу еще двух реакторов — АДЭ-3 и И-1. Ожидается, что все работы займут около пяти лет.

Сибирский химический комбинат объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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