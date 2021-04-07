В Томске создадут рабочую группу по вопросам застройки Академгородка

7 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Руководство Томского научного центра СО РАН поддержало идею и.о. мэра Томска Михаила Ратнера о создании рабочей группы, которая займется вопросами застройки Академгородка, сообщает пресс-служба мэрии.

Представители городской власти встретились с учеными в минувший понедельник, 5 апреля. Поводом для собрания стал проект по созданию территориальной зоны научно-исследовательских организаций О-7, в границах которой расположены объекты ТНЦ СО РАН. Ранее по этому проекту прошли общественные обсуждения. Были рассмотрены также другие актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием инфраструктуры и жилищного строительства в районе Академгородка, ОЭЗ технико-внедренческого типа и пос. Наука.

Как отметил Михаил Ратнер, обсуждение планов по развитию Академгородка и прилегающих территорий приобрело «горячий» характер и этот градус нужно снимать, чтобы была возможность принимать взвешенные, объективные решения, а не те, что навязываются всевозможными манипуляциями и спекуляциями на эту тему. И.о. мэра отметил, что из 20 поступивших на общественных обсуждениях замечаний, 3 негативных, 17 положительных. В то же время Михаил Ратнер выразил готовность учесть мнение Томского научного центра, прежде чем будет приняты определенные решения. Это касается и других проектов и планов по развитию территории вокруг Академгородка.

В свою очередь представители ТНЦ СО РАН отметили, что принципиальных возражений по поводу создания научно-исследовательской территориальной зоны 0-7 у них нет, однако, высказали беспокойство в связи с возможной реализацией ряда других проектов. Среди них предусмотренная Генпланом Томска трассировка Малого транспортного кольца, которое по проекту проходит в непосредственной близости от расположенных здесь уникальных научных установок. Был озвучен также ряд других моментов, которые беспокоят ученых и жителей Академгородка: строительство жилья для молодых научных сотрудников, увеличение транспортных потоков и т.д.

Михаил Ратнер заверил, что по всем этим и другим вопросам, касающимся дальнейшего развития территории Академгородка, его инфраструктуры можно и нужно находить взвешенные решения. Он предложил создать рабочую группу из представителей Томского научного центра и администрации города, которая могла бы предметно заняться проработкой имеющихся проблем. Это предложение было поддержано руководством ТНЦ. Академгородок будет представлять в рабочей группе и.о. председателя научного центра Алексей Марков.

Следующую встречу и.о. мэра намерен провести с жителями пос. Наука.

Напомним, в феврале 2020 года в Томске создали петицию против застройки территории Академгородка в связи с намерением ТДСК строить здесь жилые дома. Авторы утверждали, что застройка уничтожит потенциал томского Академгородка и призывали оставить зону О-4 «в покое» и не вносить в неё никаких изменений. На момент создания материала петицию поддержали 9 299 человек.

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