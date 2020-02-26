Томские активисты собирают подписи против строительства жилого района в Академгородке

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2020 // Фото: change.org

Жителей города призывают подписать петицию против строительства жилого района рядом с Академгородком. Ранее предполагалось, что эту землю используют для расширения Томской особой экономической зоны. Однако «ТДСК» заявила о намерении построить здесь жилые дома.

По словам активистов, планируемое строительство жилых микрорайонов на этой территории уничтожит потенциал томского Академгородка.

«Местоположением центра академической научной деятельности не случайно пятьдесят лет тому назад была выбрана зелёная лесополоса на окраине города; это даёт возможность «делать науку» в особой атмосфере сочетания научных исследований с общением с природой <...> Приспособление «научных» территорий под «спальные» микрорайоны навсегда и безвозвратно поглотит этот район, сделав невозможным продолжение многолетних исследований».

19 февраля 2020 года прошли общественные слушания по поводу статуса территории. В ходе слушаний большинство участников проголосовали против строительства района. Однако в администрации заявили, что голосование продолжится в течение ещё нескольких дней после слушаний.

Как заявляют активисты, этот подход является грубым нарушением из-за которого у руководства ОАО «ТДСК» появился шанс подкорректировать результаты общественных слушаний при помощи тысяч голосов сотрудников компании.

«Не удивительно, что в Администрации Советского района г.Томска выстроились очереди из сотрудников «ТДСК», желающих подать предложения в интересах родной компании «по просьбе» руководства».

Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат думы Томска Константин Беляков на своей странице в Facebook.

«Вопрос о статусе земель в Академгородке и возможности на этой территории строительства многоэтажных жилых домов превращается в вопрос - могут ли жители района города отстаивать свои права на комфортные условия проживания и рекреационные зоны или опять «хвост виляет собакой» в нашем умном городе? Вспомнился почему-то эпизод великого произведения «Собачье сердце», когда Швондер с «членами» «партячейки» пришёл к профессору забирать «лишнюю» жилплощадь.

Неужели, как в фильме, профессору Преображенскому придется звонить «насамыйверх» чтобы решить свое конституционное право?», — отметил Константин Беляков.

Томские активисты заявляют, что голоса сотрудников ОАО «ТДСК» и её дочерних компаний нельзя учитывать при подведении голосования по данному вопросу, требуют оставить зону О-4 «в покое» и не вносить в неё никаких изменений.

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