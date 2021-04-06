Томичей просят помочь в розыске педофила

6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СУ СКР по Томской области

В Томске разыскивается молодой человек, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2020 года в подъезде дома по пер.Ботаническому, 3. Приметы разыскиваемого: возраст 17-20 лет, рост 175-185 см, худощавого телосложения, внешне похож на русского, волосы темные, короткие, лицо округлое, кожа лица чистая, глаза темные, нос прямой, рот средний.

Был одет в вязаную шапку в разноцветную полосу с помпоном, куртку черного цвета, спортивные брюки темно-серого цвета, кроссовки черного цвета на шнурках.



Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по телефона 8-913-811-49-30, 600-334, 65-95-34, либо 02.

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