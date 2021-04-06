18+
18+

Новые меры по трудоустройству безработных будут введены в Томской области

Работа, Работа в Томске, Томские новости, безработные рабочие места субсидии трудоустройство Новые меры по трудоустройству безработных будут введены в Томской области

Работодатели области смогут получить субсидии на зарплату трудоустроенным из числа безработных. Планируется, что государственной программой в России будут охвачены 220 тысяч человек, в Томской области — около полутора тысяч, сообщает Департамент труда и занятости населения Томской области.

В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году заложены 12 миллиардов рублей.

«Общая сумма субсидии на каждого работника составит три МРОТ, которые будут увеличены на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — уточнила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Оператором платежей станет Фонд социального страхования, который будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Для получения субсидий работодатель должен направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных. Заявление можно предоставить через портал «Работа в России».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

15 марта 2021
Томские новости

Цифровые технологии повышают эффективность нефтедобычи «Газпром нефти» в Томской и Омской областях

19 марта 2021
Томские новости

Еще четверо заболевших коронавирусом скончались в Томской области

19 марта 2021
Томские новости

Томские ученые разработали систему-советчик, которая умеет моделировать аварию в энергосистеме

22 марта 2021
Томские новости

Четверо томичей, в том числе и двое подростков, украли из ломбарда украшений на 1,5 млн рублей

6 апреля 2021
Томские новости

Масштабное отключение воды ожидается в Томске в конце апреля

5 апреля 2021
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

5 апреля 2021
Томские новости

Суд над обвиняемым в коррупции мэром Томска отложен из-за его состояния здоровья

17 марта 2021
Томские новости

В Томской области вступили в силу поправки, дающие господдержку самозанятым

10 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle