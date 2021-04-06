Новые меры по трудоустройству безработных будут введены в Томской области

6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Работодатели области смогут получить субсидии на зарплату трудоустроенным из числа безработных. Планируется, что государственной программой в России будут охвачены 220 тысяч человек, в Томской области — около полутора тысяч, сообщает Департамент труда и занятости населения Томской области.

В федеральном бюджете на эти цели в 2021 году заложены 12 миллиардов рублей.

«Общая сумма субсидии на каждого работника составит три МРОТ, которые будут увеличены на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — уточнила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

Оператором платежей станет Фонд социального страхования, который будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателю.

Для получения субсидий работодатель должен направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных. Заявление можно предоставить через портал «Работа в России».

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