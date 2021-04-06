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Сервис «Гарантия плюс» набрал популярность у сибирских абонентов «Ростелекома»

Ростелеком, Томские новости, мобильная связь абоненты гарантия Сервис «Гарантия плюс» набрал популярность у сибирских абонентов «Ростелекома»

По итогам февраля 2021 года число абонентов услуги «Гарантия плюс» от «Ростелекома» в Сибири увеличилось на 23 600 человек и превысило 300 тысяч. Именно такое количество клиентов выбрали сервис, благодаря которому в случае неисправности или поломки оборудования специалисты компании в течение трех дней установят новое оборудование взамен вышедшего из строя.

Больше всего абонентов «Гарантии плюс» насчитывается в Новосибирской области, в которой число клиентов сервиса достигло почти 64-х тысяч. Также активно подключают услугу в Бурятии, на Алтае, в Иркутской области и в Красноярском крае.

«Сервис “Гарантия плюс” действует для оборудования, которое абонент берет в аренду или покупает у “Ростелекома”, и распространяется на роутеры, видеокамеры, ТВ-приставки или адаптеры. Дополнительная гарантия расширяет перечень поломок, на которые не распространяется заводская гарантия: например, если провод перегрыз котенок, вы пролили кофе на модем или оборудование вышло их строя из-за скачка напряжения. Во всех этих непредвиденных ситуациях можно не беспокоиться и не тратить дополнительные деньги на покупку новой техники, а заменить ее бесплатно», — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Если случилась поломка, абоненту достаточно позвонить специалисту «Ростелекома» по бесплатной телефонной линии, рассказать о возникшей проблеме и получить консультацию. Сервис доступен как для новых, так и для действующих клиентов, подключить услугу можно в центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800. Более подробная информация — на сайте компании.

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