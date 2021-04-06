Пивной бренд и пивоварню арестовали у жителя Томска за долги по алиментам и договорам

6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Приставы арестовали товарный знак у жителя Томска из-за его 5-миллионного долга, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

«Томич задолжал около 1,3 млн рублей алиментов; вместе с кредитом, налогами, долгами по договорным обязательствам общая сумма, подлежащая оплате, составила 4,9 млн рублей. В добровольном порядке гражданин задолженность практически не оплачивал, со счетов удалось списать лишь незначительные суммы», — говорится в сообщении.

В связи с этим приставы наложили арест на принадлежащий должнику товарный знак заведения, которое занимается производством и продажей пива.

Также арест наложен на долю в уставном капитале пивоварни и на нежилое здание, находящееся в залоге у банка. Кроме того, вынесен запрет на регистрацию прицепа и снегохода, чтобы должник не смог продать и передать их третьим лицам до полного погашения долга.

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