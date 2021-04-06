Томские коммунальщики прочищают дренажные системы и ливневки

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Дорожные службы Томска проводят прочистку дренажных и ливневых систем, а также откачку талых вод в рамках подготовки к паводку, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, подрядчики департамента дорожной деятельности и благоустройства выполнили работы по протаиванию и прочистке дренажей по адресам ул.Ялтинская, Чернышевского, Радищева, пер. Некрасова, Днепровский, ул.Оренбургская , пер. М.Кирпичный, ул. Ферганская, Б.Подгорная, 215, 203, пр.Фрунзе,88 пер. Мирный ул. Б. Хмельницкого, 55, ул. Достоевского, пер. Донской – улица Катунская, переулок Добролюбова.

В сообщении уточняется, что по указанным адресам в микрорайоне Черемошники работа проводится раз в два-три дня. Также в целях произведена прочистка и протаивание нижних точек ливнеприемников по пр. Ленина – пер. Тихий, пер. Базарный 12, ул. Московский тракт 11 а, ул. Кулагина – ул. Елизаровых, пр. Комсомольский 15, ул. Балтийская – ул. Осенняя, ул. Розы Люксембург,4-8, ул. Кривая, 29, пр. Фрунзе – ул. Белинского, ул. Говорова, 1, пр. Ленина – пер.Островского, пр. Ленина – пер. Карповский, пр. Ленина, 40, 89, 54 Б стр. 1 пр. Фрунзе 2-90, 3-57, ул. Степана Разина, 14, пер. Дербышевский , 15 и ул. Елизаровых, 65.

В случае скопления талых вод на участках уличной сети, бригады дорожных служб проводят откачивание воды. Такие работы проводились на участках улиц Потанина, Елизаровых, Шевченко, Никитина, Алтайская, Матросова, Луговая, Крымская, Севастопольская, а также в с. Тимирязевское по ул. Ленина и Октябрьская.

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