В Томске открывается «Руки ВВерх! бар» Сергея Жукова с атмосферой «счастливых 90-х»

5 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: бар "Руки Вверх!"

В Томске на ул. Беленца, 9/1 готовится к открытию заведение сети «Руки ВВерх! бар», соучредителем которой является известный артист Сергей Жуков. Гостям обещают еду, напитки, музыку и атмосферу «счастливых 90-х и нулевых».

Ковры на стенах, малиновые пиджаки, барсетки, кассеты и плакаты — все это собрано в интерьере, чтобы подчеркнуть дух времени. Каждые выходные здесь планируют проводить концерты и вечеринки с диджеями и приглашенными артистами, сообщают в заведении.

В меню — фирменные коктейли с культовыми названиями вроде «Алешки» и хиты из 90-х и 00-х: «Секс на пляже», «Текила-санрайз». Для любителей классических напитков в баре имеется выбор односолодового виски и коллекция вин.

Меню оформлено по типу молодежных журналов тех времен Cool Girl и Птюч. В нем встречаются много необычных названий блюд, например, «Рыжий из „Иванушек“ любит только рыжики» или «Девочки из Tatu следят за фигурой друг друга».

«Список блюд небольшой, но довольно разнообразный, главная фишка меню — блюда в духе 90-х: жареная картошка со шкварками, пельмени, оливье, селедка под шубой, мимоза — главные вкусы 90-х и 00-х в Руки ВВерх! баре», — рассказала «Томскому Обзору» представитель проекта Светлана Бакулина.

Средний чек: 700 — 1 500 рублей.

Сейчас в заведении ведутся ремонтные работы. Предполагается, что бар будет выглядеть вот так:

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