За сутки в Томской области зарегистрировано 23 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 27 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 493 случая заболевания коронавирусом. 30 420 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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