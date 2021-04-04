За сутки в Томской области зарегистрировано 23 случая COVID-19
4 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Pam Menegakis on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 27 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 31 493 случая заболевания коронавирусом. 30 420 заболевших выздоровели.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.
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