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Бомбы и взрывчатку нашли у томского предпринимателя при обыске по делу о коммерческом подкупе

Криминал, Томские новости, уголовные дела арестовали коммерческий подкуп задержали произвол Бомбы и взрывчатку нашли у томского предпринимателя при обыске по делу о коммерческом подкупе

Взрывные устройства обнаружили у исполнительного директора компании в Томской области — фигуранта уголовного дела о коммерческом подкупе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, руководитель компании, которая занимается производством и ремонтом технологического оборудования, в четверг незаконно получил от предпринимателя 290 тыс. рублей за подписание документов о перевозке работников организации и за нерасторжение договора.

«Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана инженерно-техническая группа разминирования ОМОН Росгвардии Томской области», — говорится в пресс-релизе.

Дело возбудили по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере).

Подозреваемого задержали, решается вопрос об его аресте.

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