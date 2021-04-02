В Томске запустят производство строительных материалов
Новым резидентом промпарка «Томск» стало ООО «Строительная фабрика», которое планирует запустить производство строительных керамических материалов на площадке «Березовая». Новый завод будет выпускать теплосот и акустические экраны, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Запуск производства намечен на 2023 год. В реализацию проекта предприятие планирует вложить не менее 322 млн. рублей и создать 70 рабочих мест.
Теплосот — высокопоризованные стеклокерамические блоки — можно использовать в качестве материала для стеновых ограждающих конструкций, теплоизолирующего покрытия. Компания планирует производить не менее 20 типоразмеров данного материала, а также индивидуальные форматы под дизайнерские проекты.
Из акустических (шумозащитных) экранов, которые будут изготавливать на новом производстве, можно будет набирать секции с любым изгибом и реализовывать различные, в том числе нестандартные архитектурно-планировочные решения.
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