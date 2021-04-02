Чат-бот ТГУ победил в конкурсе LOUD PR Award

Проект управления информационной политики Томского госуниверситета «Давай пешком» занял первое место на профессиональном конкурсе в области коммуникаций LOUD PR Award в Санкт-Петербурге.

Как уточняют в пресс-службе вуза, чат-бот признан лучшей креативной идеей для PR. В жюри конкурса LOUD PR Award подчеркнули, что Томск порадовал интересными проектами, которым можно поучиться обеим столицам.

«Мне кажется, „Давай пешком“ — это очень классный кейс: во-первых, чат-бот — это новая модная штука, а если ее сроднить еще и с прогулками по хорошему городу, думаю, он будет и дальше развиваться», — оценил проект член жюри Артем Асеев, арт-директор и сооснователь Санкт-Петербургского агентства freaks&fabrik.

Чат-бот «Давай пешком» объединил весь научно-популярный контент ТГУ — а это почти 300 подкастов и открытых лекций. Информация рассортирована по 6 фильтрам, которые нужны, чтобы релевантный контент можно было найти быстро — прямо на ходу.

«С помощью бота можно практиковать SmartWalk — слушать интереснейшие лекции или подкасты во время прогулок и, что важно, — не обрывать их на середине, а сразу выбирать подходящую по времени. В дорогу до работы можно выбрать 30-минутный подкаст, а на короткую пробежку до магазина ― 10-минутную минилекцию. Оформление и интерфейс бота стимулируют пользователей не только слушать, но и гулять. При этом за качество информации отвечает старейший вуз Сибири», — рассказали авторы проекта.

В пресс-службе также уточняют, что запуск бота стимулировал в ТГУ рост прослушивания подкастов и просмотра лекций: количество прослушиваний подкастов на Яндекс.Музыке выросло на 15%, на других площадках, интегрированных с Anchor, – в среднем на 38%. Кроме того, к боту присоединился Донской государственный технический университет, который тоже делает подкасты. А иностранные студенты Томска используют «Давай пешком» для изучения русского языка.

Ранее сообщалось, что два проекта Томского политехнического университета также получили награды конкурса LOUD PR Award.

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