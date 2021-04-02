Аэрофлот вновь запускает второй рейс Томск — Москва

2 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С сегодняшнего дня, 2 апреля, авиакомпания Аэрофлот возобновляет второй рейс Томск - Москва, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

В апреле рейсы СУ1537 будут выполняться по пятницам и субботам, а со 2 мая открыта ежедневная продажа по следующему расписанию:

вылет из Москвы в 02:00, прибытие в Томск в 10:00 (по московскому времени);

вылет из Томска в 11:05, прибытие в Москву в 11:30 (по томскому времени).

Билеты можно приобрести на официальном сайте томского аэропорта в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: