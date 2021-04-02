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Аэрофлот вновь запускает второй рейс Томск — Москва

Путешествия, Томские новости, аэропорт аэрофлот Москва Томск-Москва Аэрофлот вновь запускает второй рейс Томск — Москва

С сегодняшнего дня, 2 апреля, авиакомпания Аэрофлот возобновляет второй рейс Томск - Москва, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

В апреле рейсы СУ1537 будут выполняться по пятницам и субботам, а со 2 мая открыта ежедневная продажа по следующему расписанию:

Билеты можно приобрести на официальном сайте томского аэропорта в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании, а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.

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