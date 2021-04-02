Два TikTok-проекта Томского политеха получили награды на ST.Petersburg Communications Award LOUD 2021

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2021 // Фото: news.tpu.ru

Два проекта Управления корпоративных и внешних коммуникаций Томского политеха получили награды на премии ST.Petersburg Communications Award LOUD 2021. Эксперты признали лучшим студенческим проектом аккаунт ТПУ в TikTok, который создают студенты Медиацентра вуза. Также призовое место занял проект продвижения в СМИ и социальных сетях нового образовательного модуля по TikTok для студентов и предпринимателей, сообщает пресс-служба ТПУ.

Премия ST.Petersburg Communications Award LOUD 2021 в этом году вручалась впервые. Ее жюри стали ведущие pr-специалисты Санкт-Петербурга и Москвы. Всего на премию было подано 64 заявки в 10 номинациях — это проекты, реализованные в разных регионах России.

«TikTok — самое популярное и загружаемое приложение в мире в 2020 году. В него активно «заходят» бизнес и эксперты, осваивая эту площадку. Не стоит игнорировать ее возможности для продвижения своего бренда, — говорит начальник Управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Мария Моисеенко. - Томский политех системно осваивает эту площадку, это большой труд pr-специалистов и, конечно, студентов, создающих красивый и качественный контент. Очень рады, что нашу работу оценили коллеги с большим опытом и хорошим чутьем на профессиональные проекты».

Аккаунт Томского политеха, победивший в номинации «4Future: студенческий проект/мероприятие», был запущен всего четыре месяца назад. За это время аккаунт набрал более 7 тысяч подписчиков. Видео, создаваемое студентами, набирает до 350 000 просмотров. Суммарно у аккаунта 120 тысяч лайков. За первые месяцы своего существования аккаунт обогнал по числу подписчиков и просмотров каналы многих мировых вузов, в том числе и Кембриджа.

«Кажется, что для создания контента ничего особенного не нужно, поднимай телефон и снимай, но это не так. Хороший продукт — это хорошо спланированный и продуманный продукт. Поэтому для создания контента мы собрали настоящую продакшн-команду. У нас есть креативный продюсер, художник по свету, операторы, монтажеры и другие специалисты. Благодаря этому аккаунт ТПУ сейчас первый в России по числу подписчиков среди вузов и обходит многие мировые университеты. Но самый главный наш результат не лайки, а сотни комментариев от абитуриентов, желающих поступить в Томский политех», — говорит руководитель проекта, студент Школы инженерного предпринимательства ТПУ Максим Огородников.

Проект продвижения в СМИ нового образовательного модуля по TikTok в магистерской программе «Цифровой маркетинг», реализуемой в Школе инженерного предпринимательства, забрал бронзу в номинации «WOWReach: самый виральный информационный повод». Стратегия продвижения была построена на работе в первую очередь с неформальными каналами — социальными сетями и мессенджерами. В результате об образовательном модуле рассказали более 80 СМИ, из них более 30 — федеральные. Посты о программе в популярных телеграмм-каналах набирали более 400 000 просмотров. Программа ТПУ для студентов получила широкий резонанс и вызвала интерес со стороны действующих специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень. В ответ на их запрос в ТПУ была создана программа дополнительного образования, посвященная работе с TikTok.

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