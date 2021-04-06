18+
18+

Ольга Ивакина, БКС Мир Инвестиций: «Планируем дарить „Городское путешествие.Томск“ клиентам»

Томские новости, экскурсии по томску городское путешествие томск новости интересное книга о томске Ольга Ивакина, БКС Мир Инвестиций: «Планируем дарить „Городское путешествие.Томск“ клиентам»

Этой весной мы издаем книгу «Городское путешествие. Томск». Предзаказ стартовал в феврале, закончится в апреле — в момент, когда книга приедет в Томск из типографии.

Самый крупный корпоративный заказ на данный момент сделан компанией «БКС Мир Инвестиций». Узнали у начальника отдела маркетинговых коммуникаций в Томске Ольги Ивакиной, чем «БКС Мир Инвестиций» заинтересовал наш проект:

«Почему наша компания заказала сразу так много экземпляров? Потому что лучший подарок — это книга:) А «Городское путешествие» претендует на звание одной из самых занятных книг о Томске, содержательной и стильной. Несмотря на то, что в руках я ее пока не держала, ориентируюсь на отзывы томского медиа-сообщества и доверяю коллегам в этом вопросе. Кроме того, знаю, что она сделана профессионалами — «Томский обзор» давно зарекомендовал себя в региональной публицистике. Также вижу модный дизайн. Это важно, чтобы заинтересовать в наше нескучное время малочитающую аудиторию.

Мы планируем дарить «Городское путешествие. Томск» клиентам «БКС Мир Инвестиций». Например, проживающим за рубежом — а таких много! У них есть дети, и есть задача сохранить ниточку, связывающую с Россией, с Томском.

Кроме того, планируем вручать книги, как презенты на мероприятиях. У нас в БКС Мир Инвестиций бывают и семейные праздники, и специальные мероприятия, актуальные для родительской аудитории. Хотя я уверена, что эту книгу можно подарить и взрослому. Это достойный сувенир! В издание есть колорит, новизна, идентичность. В общем, ждем с нетерпением!».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные лекции художников Андрея Люблинского и Владимира Абиха

15 марта 2021
Томские новости

Начальник департамента городского хозяйства Томска покидает свой пост

15 марта 2021
Томские новости

Депутаты Томской облдумы скорректировали бюджет Томской области на 2021 год

26 марта 2021
Томские новости

В Томске вновь пройдет Startup Tour

23 марта 2021
Томские новости

Троим томским праворадикалам грозит до пяти лет колонии за призывы к экстремистской деятельности

31 марта 2021
Томские новости

Ночью в Томске загорелся завод резиновой обуви

22 марта 2021
Томские новости

Томские ученые выяснят концентрацию микропластика в Угрюм-реке

25 марта 2021
Томские новости

ФАС оштрафовала на 1 млн рублей поставщиков топлива коммунальному предприятию Северска за создание картеля

24 марта 2021
Томские новости

Томички взяли шесть наград на чемпионате и первенстве Сибири по бодибилдингу

26 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle