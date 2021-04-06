Ольга Ивакина, БКС Мир Инвестиций: «Планируем дарить „Городское путешествие.Томск“ клиентам»

6 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Ольгой Ивакиной

Этой весной мы издаем книгу «Городское путешествие. Томск». Предзаказ стартовал в феврале, закончится в апреле — в момент, когда книга приедет в Томск из типографии.

Самый крупный корпоративный заказ на данный момент сделан компанией «БКС Мир Инвестиций». Узнали у начальника отдела маркетинговых коммуникаций в Томске Ольги Ивакиной, чем «БКС Мир Инвестиций» заинтересовал наш проект:

«Почему наша компания заказала сразу так много экземпляров? Потому что лучший подарок — это книга:) А «Городское путешествие» претендует на звание одной из самых занятных книг о Томске, содержательной и стильной. Несмотря на то, что в руках я ее пока не держала, ориентируюсь на отзывы томского медиа-сообщества и доверяю коллегам в этом вопросе. Кроме того, знаю, что она сделана профессионалами — «Томский обзор» давно зарекомендовал себя в региональной публицистике. Также вижу модный дизайн. Это важно, чтобы заинтересовать в наше нескучное время малочитающую аудиторию.

Мы планируем дарить «Городское путешествие. Томск» клиентам «БКС Мир Инвестиций». Например, проживающим за рубежом — а таких много! У них есть дети, и есть задача сохранить ниточку, связывающую с Россией, с Томском.

Кроме того, планируем вручать книги, как презенты на мероприятиях. У нас в БКС Мир Инвестиций бывают и семейные праздники, и специальные мероприятия, актуальные для родительской аудитории. Хотя я уверена, что эту книгу можно подарить и взрослому. Это достойный сувенир! В издание есть колорит, новизна, идентичность. В общем, ждем с нетерпением!».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

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После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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