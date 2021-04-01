Две томские компании лишились пожарных лицензий, за выдачу которых осудили экс-главу местного управления МЧС

1 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Арбитражный суд Томской области признал недействительными лицензии на тушение пожаров, выданные двум компаниям в 2017 году по поручению осужденного за превышение полномочий и взятки бывшего главы регионального управления МЧС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на судебные материалы.

«Признать недействительной лицензию № 70-А/00008, выданную 04.07.2017 ООО «Барс» на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (...) Признать недействительной лицензию № 70-А/00009, выданную 04.07.2017 ООО «Охранная фирма «Барс» на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры», — говорится в материалах суда.

Иски о признании лицензий недействительными подала прокуратура Томской области.

Как сообщалось, в июле 2019 года, экс-глава был осужден за взятку в 300 тыс. рублей и приговорен к семи годам колонии, штрафу в размере 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Дело расследовал СКР по материалам регионального управления ФСБ.

В августе 2020 года его осудили по делу о превышении полномочий: по его указанию две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с торговыми центрами и летними лагерями.

В декабре 2020 года признали виновным по еще одному аналогичному делу. С учетом ранее вынесенных приговоров суд приговорил экс-главу регионального управления МЧС к семи годам и двум месяцам лишения свободы со штрафом почти в 715 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года, а также лишил его специального звания.

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