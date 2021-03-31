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Томские бизнесмены могут предложить свои фасады для создания арт-объектов на фестивале Street Vision

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В этом году впервые в рамках выставки-фестиваля Street Vision, который состоится впервые с 2018 года, художники из России и СНГ оформят несколько фасадов в Томске, сообщают организаторы.

Часть поверхностей уже согласованы. Их локации не уточняются, однако, организаторы отмечают, что в числе партнеров акции Make Love Pizza, администрация Октябрьского района и Томский политехнический университет.

В рамках фестиваля украсить фасад смогут все желающие. Поверхности должны отвечать следующим требованиям:

Кроме того, участники должны быть готовы взять на себя все "сопряженные расходы". В свою очередь организаторы предлагают услугу на 30-40% дешевле рыночной стоимости, а также включение будущего объекта в карту туристического проекта Discover Tomsk.

Для участия в проекте необходимо подготовить:

Информацию необходимо прислать по адресу agency@street.vision. Оформление объектов пройдёт с 7 по 11 июня 2021 года.

Напомним, в этом году фестиваль Street Vision стартует в Томске 5 июня и продлится неделю - до 12 июня. Программные мероприятия будут проходить на двух площадках. Томичи смогут увидеть разного рода граффити, произведения стрит-арта, выставки картин, шрифтов, фотографий. Кроме того, гостей фестиваля ждёт музыкальная программа. На площадках Street Vision будут работать маркеты и фудкорты. Традиционно в фестивале примут участие хэдлайнеры из Москвы.

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