Томские бизнесмены могут предложить свои фасады для создания арт-объектов на фестивале Street Vision

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2021 // Фото: vk.com/streetvisionfestival

В этом году впервые в рамках выставки-фестиваля Street Vision, который состоится впервые с 2018 года, художники из России и СНГ оформят несколько фасадов в Томске, сообщают организаторы.

Часть поверхностей уже согласованы. Их локации не уточняются, однако, организаторы отмечают, что в числе партнеров акции Make Love Pizza, администрация Октябрьского района и Томский политехнический университет.

В рамках фестиваля украсить фасад смогут все желающие. Поверхности должны отвечать следующим требованиям:

площадь не менее 50 кв.метров и не более 250 кв.метров;

расположение в общественном пространстве (не на частной территории);

гладкая поверхность (не кирпич или профнастил).

Кроме того, участники должны быть готовы взять на себя все "сопряженные расходы". В свою очередь организаторы предлагают услугу на 30-40% дешевле рыночной стоимости, а также включение будущего объекта в карту туристического проекта Discover Tomsk.

Для участия в проекте необходимо подготовить:

фотографию стены со всех возможных сторон и крупно структуру поверхности;

адрес и профиль компании;

размеры стены, если есть такая возможность;

ваш номер телефона и/или адрес электронной почты.

Информацию необходимо прислать по адресу agency@street.vision. Оформление объектов пройдёт с 7 по 11 июня 2021 года.

Напомним, в этом году фестиваль Street Vision стартует в Томске 5 июня и продлится неделю - до 12 июня. Программные мероприятия будут проходить на двух площадках. Томичи смогут увидеть разного рода граффити, произведения стрит-арта, выставки картин, шрифтов, фотографий. Кроме того, гостей фестиваля ждёт музыкальная программа. На площадках Street Vision будут работать маркеты и фудкорты. Традиционно в фестивале примут участие хэдлайнеры из Москвы.

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