Томск выплатил «Сибмосту» 127 млн руб за недостроенные пешеходные переходы, но пока не получил их в собственность

31 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Департамент капстроительства мэрии Томска выплатила 127,3 млн рублей признанному банкротом АО «Сибмост» за недостроенные надземные пешеходные переходы в рамках строительства Пушкинской развязки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра Томска Ирину Ярцеву.

«Эта сумма была признана в пользу „Сибмоста“ за построенные переходы. Со стороны администрации был иск, что они были построены не в соответствии с проектной документации, был произведен взаимозачет. Но, так как „Сибмост“ был признан банкротом, то решением суда он (взаимозачет — ИФ) был отменен», — сказала Ярцева.

Она отметила, что сумма была выплачена для того, чтобы бюджет не нес дополнительных издержек, поскольку за каждый просроченный день начислялись проценты. При этом заммэра уточнила, что мэрия продолжает оспаривать решение об отмене взаимозачета. В настоящее время администрация направила кассационную жалобу, которая пока не принята к производству.

Ярцева добавила, что, несмотря на оплату построенных объектов, в настоящее время мэрия не получила их в собственность, а, следовательно, пока не может ввести их в эксплуатацию.

«Сейчас они (пешеходные переходы — ИФ) не являются нашей собственностью. Выплата произошла буквально несколько дней назад. (. . .) Переходы находятся в конкурсной массе. Право их перехода нужно как-то определить», — резюмировала заммэра.

Как сообщалось, «Сибмост» выступал генподрядчиком строительства в Томске Пушкинской развязки стоимостью 2,818 млрд рублей. Работы велись в 2011–2012 годах, в рамках которых компания построила шестиполосную эстакаду над улицей Пушкина, расширила саму улицу Пушкина до шести полос, реконструировала путепровод, несколько прилегающих улиц, построила новую Железнодорожную улицу, возвела три подземных и четыре надземных пешеходных перехода.

В 2017 году администрация Томска выиграла судебный спор с «Сибмостом», взыскав с компании 155,5 млн рублей за пешеходные переходы, возведенные в ходе строительства развязки. Первоначальный проект предусматривал строительство исключительно подземных переходов.

Позже «Сибмост» взыскал с администрации Томска 114 млн рублей в рамках иска о реконструкции улицы Дальне-Ключевской. В январе 2019 года стороны произвели взаимозачет, однако он был отменен Арбитражным судом Новосибирской области в ноябре 2020 года по ходатайству конкурсного управляющего «Сибмоста» Сергея Богданова.

АО «Сибмост» занималось работами по строительству мостов, тоннелей, над- и подземных автомобильных дорог, железных дорог с искусственными сооружениями, аэропортов, других сложных инженерных сооружений. Среди крупных завершенных объектов «Сибмоста» — третий автомобильный мост через Обь в Новосибирске и четвертый автомобильный мост через Енисей в Красноярске.

В мае 2019 года в отношении компании была введена процедура наблюдения. По данным на февраль 2020 года, в реестр включены требования более 100 кредиторов на сумму 7,99 млрд рублей. В мае 2020 года суд признал «Сибмост» банкротом и ввел в компании конкурсное производство.

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