18+
18+

В Томске устраняют дефекты на дорогах, появившиеся после активного снеготаяния

Дороги, Томские новости, дороги работа восстановление ремонт дорог дорожное полотно В Томске устраняют дефекты на дорогах, появившиеся после активного снеготаяния

Подрядчик городской администрации начала локально устранять разрушение дорожного полотна после активного таяния снега. Специалисты применяют всесезонные асфальтобетонные смеси.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в понедельник работы велись на участках дорог пл.Транспортной, перекрестке Комсомольский - Сибирская, ул.Транспортная.

«Пока мы можем только локализовать дефект, чтобы не допустить дальнейшего разрушения проезжей части, а также устранить участки, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения», - отметил заместитель Мэра Города Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

В мае сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства приступят к оценке состояния дорог, отремонтированных в предыдущие годы, для выявления возможных дефектов. Подрядные организации готовы устранять их за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.

В сообщении также уточняется, что масштабный текущий ремонт дорог этого сезона с применением горячих «классических» асфальтовых смесей планируются начать не раньше третьей декады апреля – первой декады мая, когда начнут работать асфальтовые заводы и установится положительная температура воздуха.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

26 марта 2021
Томские новости

В Томской области больше всего безработных среди женщин с опытом от 4 до 10 лет — социологи

11 марта 2021
Томские новости

В Томске пройдет благотворительный концерт «Добрые песни на благо!»

18 марта 2021
Томские новости

Томские мастера и художники смогут выставить свои работы в Доме офицеров

1 марта 2021
Томские новости

Российский идеолог ферментации продуктов проведет в Томске гостевой ужин

18 марта 2021
Томские новости

В томском арт-пространстве «Залиша» открылась выставка картин и фотографий

18 марта 2021
Томские новости

Томичи смогут принять участие в семинаре «Новая роль библиотек в образовании»

10 марта 2021
Томские новости

Томская область направит более 2 млрд рублей на лечение онкозаболеваний

16 марта 2021
Томские новости

Неожиданно переходившая дорогу девочка попала под колеса иномарки в Томской области

17 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle