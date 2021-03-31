В Томске устраняют дефекты на дорогах, появившиеся после активного снеготаяния

31 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Подрядчик городской администрации начала локально устранять разрушение дорожного полотна после активного таяния снега. Специалисты применяют всесезонные асфальтобетонные смеси.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в понедельник работы велись на участках дорог пл.Транспортной, перекрестке Комсомольский - Сибирская, ул.Транспортная.

«Пока мы можем только локализовать дефект, чтобы не допустить дальнейшего разрушения проезжей части, а также устранить участки, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения», - отметил заместитель Мэра Города Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

В мае сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства приступят к оценке состояния дорог, отремонтированных в предыдущие годы, для выявления возможных дефектов. Подрядные организации готовы устранять их за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.

В сообщении также уточняется, что масштабный текущий ремонт дорог этого сезона с применением горячих «классических» асфальтовых смесей планируются начать не раньше третьей декады апреля – первой декады мая, когда начнут работать асфальтовые заводы и установится положительная температура воздуха.

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